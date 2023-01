Inter-Napoli, Inzaghi si affida a Dzeko e alla cabala! Lo scorso anno… − TS

In vista di Inter-Napoli, Edin Dzeko guiderà ancora l’attacco di Simone Inzaghi. Il tecnico si affida al contempo anche alla cabala, prendendo come riferimento l’exploit dello scorso anno

RILANCIO − Meno due a Inter-Napoli. In attesa del rilancio di Lukaku e Lautaro Martinez, sarà ancora Edin Dzeko il terminale offensivo di Simone Inzaghi. Il bosniaco supporterà Big Rom nella sfida Scudetto. Inzaghi si affida anche alla cabala per rimettersi in corsa tricolore. Negli ultimi sei scontri diretti a San Siro, l’Inter ha vinto ben quattro volte contro il Napoli. L’ultima volta lo scorso anno, il 21 novembre 2021 (3-2). Un’eventuale vittoria ridurrebbe il gap a otto punti. Tanti numericamente parlando, ma pochi se si considerano le otto lunghezze recuperate in cinque giornate lo scorso anno.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino