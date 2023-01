Digitalbits (per ora) resta, ma l’Inter sonda il terreno: due i candidati! − TS

La querelle Digitalbits-Inter al momento è congelata. Nonostante le inadempienze, lo sponsor californiano rimarrà main sponsor sulle maglie, ma il club sta già cercando nuove opportunità

SPONSOR − Per evitare un danno d’immagine ancor più importante, Digitalbits rimarrà ancora sponsor di maglia dell’Inter. Almeno fino a quando non si troverà un nuovo partner che lo sostituisca. Il club vorrebbe evitare di finire la stagione con “tre maglie” (Digitalbits, senza sponsor e con nuovo partner). Dunque, nonostante le inadempienze dell’azienda californiana, la maglia resterà così com’è. Intanto, oltre a eBay, l’Inter sta cercando altre sponsorizzazioni. Due i candidati: Hisense e soprattutto Leo Vegas. Quest’ultimo ha sponsorizzato la tournée di Malta. Il tutto sempre in attesa del via libera sulle partnership legate alle società di scommesse.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino