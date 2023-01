Inter-Napoli, tre dubbi per Spalletti! In attacco scelte già confermate − TS

Luciano Spalletti si prepara alla sfida contro la sua ex Inter. Il tecnico di Certaldo ha ancora tre dubbi da risolvere, che però non riguardano l’attacco. Le ultime in vista di Inter-Napoli

LE ULTIME − Mancano solamente due giorni a Inter-Napoli, big match della sedicesima giornata di campionato. Spalletti è alla ricerca della 14esima vittoria in campionato. L’ostacolo è propria la sua ex squadra, con cui ha conquistato due qualificazioni in Champions League consecutive tra il 2018 e il 2019. Il tecnico toscano ha da risolvere tre dubbi: due in difesa e uno a centrocampo. In primis, quello legato a Rrahmani. Difficilmente il kosovaro ci sarà dal primo minuto, visti i postumi del grave infortunio. Al suo posto pronto l’ex Juan Jesus con Kim al suo fianco. A sinistra invece è bagarre Mario Rui-Olivera, con il portoghese favorito. A centrocampo, invece, è ballottaggio fra Zielinski e Ndombele. In avanti nessun dubbio: dentro il trio Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte: Tuttosport − Raffaele Auriemma