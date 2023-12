Zazzaroni in estasi: «La Juventus si riavvicina all’Inter, miracolo!»

Zazzaroni ha commentato l’1-0 della Juventus ai danni della Roma, che ha permesso ai bianconeri di riavvicinarsi all’Inter in classifica. E usa la parola ‘miracolo’.

SI PARLA DI MIRACOLO − Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni utilizza ancora una volta la parola ‘miracolo’ per parlare della Juventus a duello con l’Inter: «C’è un solo gol tra lo Special One e lo Special Uno Allegri ed è il gol che consente alla Juve di vincere un’altra partita sporca, la sesta per 1-0, e avvicinarsi nuovamente all’Inter (un miracolo, checché ne dica Acerbi). Alla Roma non è bastata una buona prestazione per portare a casa almeno un punto – l’avrebbe meritato -: ha mosso il pallone con personalità, creato opportunità, ma stavolta le è mancato Lukaku, troppo piantato e in costante attesa del pallone irricevibile».