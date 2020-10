Young negativo al Covid, i tempi per il ritorno in campo – Sky

Condividi questo articolo

Una buona notizia di oggi in casa Inter è la negatività di Ashley Young. Il centrocampista inglese è guarito dal Covid e tornerà presto a disposizione di Antonio Conte che spera di riaverlo contro lo Shakhtar Donetsk

Oggi in casa Inter è arrivata la notizia della negatività di Ashley Young. Il centrocampista inglese, indisponibile nelle ultime partite a causa della sua positività al Covid, è risultato negativo all’ultimo tampone e torna quindi a disposizione. Secondo “Sky Sport” il giocatore non sarà comunque a disposizione per la partita di domani contro il Genoa, Antonio Conte spera di riaverlo per la prossima trasferta di Champions League a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. A riportarlo è “Sky Sport”