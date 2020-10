Genoa-Inter: l’allenamento dei rossoblu, la squadra di Maran in ritiro

Rolando Maran Genoa

Genoa-Inter in campo domani alle 18. La squadra allenata da Rolando Maran ha svolto oggi l’ultimo allenamento prima della partita e si è radunata in ritiro come prescrivono le norme anti covid

Domani è giornata di campionato per l’Inter che sarà ospite del Genoa per la quinta giornata. Come si legge sul sito ufficiale della società rossoblu, il gruppo allenato da Rolando Maran ha svolto oggi l’ultima seduta di allenamento composta da una seduta introduttiva in sala video per passare poi alla fase sul campo con addestramenti tecnici, tiri in porta, schemi e palle inattive. In seguito la squadra si è spostata al Tower Hotel per il ritiro pre gara.

