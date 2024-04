Winter: «Vorrei allenare anche l’Inter! Finale UEFA? Per me difficile»

Winter ha giocato all’Inter dal 1996 al 1999, proveniente dalla Lazio, prima di tornare in Olanda all’Ajax. L’ex centrocampista è intervenuto in collegamento con Radio Radio – Lo Sport e ha mostrato la sua volontà di tornare, ma da allenatore.

A UN PASSO – Aron Winter guarda il presente delle sue ex squadre di Serie A, molto diverso anche come classifica: «L’Inter, specialmente quest’anno con Simone Inzaghi, sta facendo bene. Ha migliorato molto il gioco, per me dev’essere un esempio per tutte le squadre. Poi sto anche seguendo la Lazio, perché ho avuto un bel periodo lì a Roma. A me dispiace per il momento della Lazio, che non è davanti come quando c’ero io, ma seguo entrambe».

IL PASSATO – All’Inter, Winter ha vinto “solo” la Coppa UEFA nel 1998, in finale a Parigi battendo 3-0 proprio la Lazio: «Era una partita speciale per me, ma anche molto difficile. Avevo giocato quattro anni alla Lazio, stavo benissimo. Era una finale, giocarla era difficile. Ma è il mio mestiere, come calciatore quando gioco una partita voglio vincere sempre. Sono rimasto contento di aver vinto quella partita, ma dall’altra parte mi dava anche un po’ di fastidio».

LA VOGLIA – A fine 2023, Winter ha chiuso la sua esperienza come commissario tecnico del Suriname. E rivela come gli piacerebbe allenare Inter e Lazio: «Sì, questo è sicuro. Ma per adesso voglio allenare: conosco il calcio bene, conosco la mentalità. So che il calcio italiano ha un bisogno e sono pronto ad allenare una squadra italiana, con la mia esperienza e i miei allenamenti da dove sono stato prima. Vorrei tornare in Italia».