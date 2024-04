Pavard squalificato: definito un ‘rientro’ per Inter-Cagliari

Pavard è squalificato, non potrà giocare Inter-Cagliari domenica alle 20.45. Il difensore francese tornerà a disposizione nel derby, ma intanto c’è già una certezza.

NUOVA ASSENZA – Per la terza volta dal suo rientro dopo l’infortunio Benjamin Pavard salterà una partita di Serie A. Dopo la panchina per scelta tecnica, intesa come rotazione per gli impegni ravvicinati, contro Lecce e Bologna tra fine febbraio e inizio marzo non potrà giocare Inter-Cagliari domenica alle 20.45 per squalifica. L’ufficialità è arrivata stamattina, con la sanzione del Giudice Sportivo, la certezza al 92′ ieri contro l’Udinese. Quando Pavard, dopo un fallo – discutibile – su Roberto Pereyra ha protestato fino a farsi ammonire dall’arbitro Marco Piccinini. Che dopo un minuto il giallo l’ha dato anche all’altro diffidato dell’Inter in campo, Lautaro Martinez.

IL RICAMBIO – Pochi dubbi su chi rimpiazzerà Pavard fra cinque giorni: Yann Bisseck. Ossia la scelta principale di Simone Inzaghi quando ha dovuto sostituire il francese nel 2024. Non solo aveva giocato lui in difesa nelle già citate partite di Lecce e Bologna, quest’ultima peraltro segnando l’unico gol del match, ma pure contro il Napoli il 17 marzo. Quando, all’intervallo, Inzaghi aveva deciso di cambiare Pavard perché già ammonito. Ci sono ancora cinque giorni da qui a Inter-Cagliari, ma la scelta è pressoché definita. Bisseck dopo la sosta non aveva giocato, rimanendo in panchina contro l’Empoli e ieri, ora torna in formazione. Con il titolare che riprenderà il suo posto nel derby contro il Milan di lunedì 22, al momento ancora la prima opzione per chiudere il discorso aritmetica.