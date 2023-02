Werner ‘incolpa’ Lukaku: «Al Chelsea davanti a me perché era costato tanto»

Werner ha lasciato il Chelsea dopo aver vinto anche la Champions League. Il tedesco racconta il rapporto con Tuchel e anche con Lukaku, oggi all’Inter

RAPPORTO DIFFICILE − In un’intervista sul Sun, Timo Werner racconta il rapporto con Tuchel e tira in ballo l’attuale attaccante dell’Inter Lukaku. Le sue parole: «Il problema più grande è stato che mi ha messo davanti un attaccante come Lukaku nella seconda stagione, dopo che io avevo vinto la Champions League giocando quasi tutte le partite. Quello è stato il momento più difficile per me. Avevo davanti un giocatore molto bravo e costato 120 milioni di euro. Romelu era un grande attaccante e doveva giocare visto quant’era costato. Poco rispetto su di me. Forse è stato anche questo il motivo per cui ho avuto alti e bassi con Tuchel».