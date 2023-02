Il Napoli vola anche in Champions League, battuto l’Eintracht Francoforte!

Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte 2-0 in Germania nell’andata degli ottavi di Champions League. Anche un rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Rosso per Kolo Mouani

ANCHE IN EUROPA − Il Napoli demolitore in Italia è chiamato a dare risposte anche in Europa nel meraviglioso palcoscenico della Champions League. L’avversario è insidioso: i campioni dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte. Dopo un avvio un po’ contratto con il pericoloso Kolo Mouani, la squadra di Spalletti inizia a dare spettacolo dalla mezz’ora in avanti. Prima al 36′ Kvaratskhelia sbaglia un rigore facendoselo parare da Trapp, ma dopo quattro minuti ci pensa Osimhen a zittire il Deutsche Bank Park su assist di Lozano. Nella ripresa, il Napoli fa ancora meglio. All’ora di gioco va in superiorità numerica per rosso diretto a Kolo Mouani. E al 65′ capitan Giovanni Di Lorenzo sigla lo 0-2 che chiude la partita. Il match si chiude con la vittoria degli azzurri. Ritorno il 15 marzo al Maradona.