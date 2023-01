Visnadi: «Inzaghi rischia di essere fuori dalla corsa Scudetto già domani»

Gianni Visnadi, ospite a Radio Sportiva, ha parlato riguardo il futuro di Simone Inzaghi, che passerà anche dalla gara di stasera.

SCUDETTO – Secondo Gianni Visnadi, la corsa Scudetto dell’Inter potrebbe finire già stasera. In caso di sconfitta i nerazzurri andrebbero a meno 14 dal Napoli capolista: «Inzaghi ha già rischiato il licenziamento a settembre poi c’è stato l’impeto, il carattere. La squadra ha battuto il Barcellona in Champions League. L’anno scorso aveva la squadra campione d’Italia non ha vinto. Quest’anno non è che debba vincere ma rischia di uscire il 5 gennaio dalla corsa Scudetto. Ha un contratto che gioca a suo favore perché non scadrà questa stagione. Il lavoro di Inzaghi va però giudicato globalmente. Due passaggi del turno in Champions in gironi non così abbordabili. Se l’Inter perde oggi, rischia di finire qui il suo Campionato». Inzaghi si gioca parecchio nella gara di stasera, dove servono i 3 punti.