Colonnese: «All’Inter serve il Lukaku di 2 anni fa! Straripante come Leao»

ALTRO GIOCATORE − A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, ha parlato in collegamento su Tutti Convocati, Francesco Colonnese. Le sue parole: «Lukaku? Non sarà stanco, mi auguro una condizione fisica migliore. Ci aspettiamo il Lukaku di due anni fa che si portava appresso tutti, ovvero quello che fa Leao oggi col Milan. Quello di oggi non è lo stesso Lukaku, in questi sei mesi l’Inter e Inzaghi si augurano che ritorni quel giocatore lì».