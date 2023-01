Stankovic: «Dedica gol si sa a chi va! Futuro Filip? Non voglio portarlo qui»

Stankovic ha ricordato oggi a Reggio Emilia l’amico Mihajlovic dedicandogli i gol. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in cui ha anche aggiornato sul futuro del figlio Filip

MIHAJLOVIC E FIGLIO − Dejan Stankovic ha parlato della dedica sui gol all’amico scomparso Mihajlovic. Poi una considerazione sul futuro del figlio Filip, al Volendam ma in prestito dall’Inter: «Dedica si sa a chi va, ogni vittoria da oggi in poi si sa a chi va la dedica. Mio figlio? Lui sta facendo il suo percorso al Volendam, l’anno scorso ha fatto il titolare ottenendo la promozione con la squadra. Io non voglio portarlo qui a Genova, giusto che cresca al Volendam e prosegua con il suo percorso».