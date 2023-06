Visnadi: «Inter costruisce per vincere, Milan per fare soldi!»

In una giornata particolarmente movimenta per quanto riguarda le voci di mercato (vedi articolo), Visnadi individua una grande differenza fra le modalità di costruzione della squadra di Inter e Milan.

GRANDE DIFFERENZA – Gianni Visnadi, intervenuto nella trasmissione di Radio Sportiva, spiega ai tifosi cosa si nasconde dietro al mercato dei due club milanesi: «Fra Inter è Milan c’è una differenza sostanziale. L’Inter ha i debiti e prova, nonostante tutto a costruire una squadra per vincere. Il Milan, invece, con la cessione di Sandro Tonali dà una prova. I rossoneri fanno la squadra per fare soldi. Se non lo diciamo in maniera chiara la gente non lo sa perché pensa che il trasferimento di Tonali fosse obbligatorio. Quel giocatore si poteva non vedere, invece Romelu Lukaku due anni fa l’Inter lo doveva vendere perché aveva problemi economici. Il Milan questi problemi non ce li ha».