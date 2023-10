Visnadi: «Inter, si fa un errore! Ma cosa deve preparare Inzaghi?»

L’Inter ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile ma Inzaghi si ritrova un gruppo di calciatori ridotto all’osso per via dei tantissimi Nazionali. Secondo Gianni Visnadi, quando si giudica il lavoro del tecnico nerazzurro, si fa un errore in particolare. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

IMPERFEZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi, secondo Gianni Visnadi, non ha una rosa così profonda e forte come viene narrato: «Credo che l’errore che si fa quando si giudica l’Inter e soprattutto il lavoro di Inzaghi, sia quello di pensare che abbia questa rosa profonda, completa e più forte di tutte le altre. Adesso ha 10 giorni di lavoro e ad Appiano Gentile si ritrova con Sensi, Mkhitaryan e Cuadrado: ma cosa può preparare? Quelli veri sono via, ci sono alcuni ruoli in cui c’è il di più, anche il Milan ha il di più. Inter e Milan sono squadre imperfette ma decideranno i dettagli, la fortuna e anche gli infortuni».