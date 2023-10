Visnadi: «Inter non eccezionale e con dei buchi. Altre più forti!»

Secondo Gianni Visnadi l’Inter non è la squadra forte e invincibile che raccontano tanti altri. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, espone il proprio punto di vista sull’organico di Inzaghi.

PIÙ DEBOLE – Gianni Visnadi esprime le proprie perplessità sull’Inter, mettendo in evidenza i limiti della squadra di Simone Inzaghi: «Non sono d’accordo sull’eccezionalità dei giocatori. L’Inter ha dei buchi nell’organico. Lo scudetto può vincerlo sul campo però io personalmente non penso che abbia la squadra così tanto più forte degli altri. Probabilmente per me non è nemmeno la più forte. L’Inter lotterà per lo scudetto perché poi sono i giocatori che fanno la differenza però lottare non significa vincerlo. Secondo me anche l’Inter di quest’anno è più debole rispetto a quella dello scorso anno, esattamente come l’Inter dello scorso anno era più debole di quella dell’anno precedente. Consideriamo anche che Inzaghi gioca con due attaccanti. In rosa ne ha due, nonostante Arnautovic sia stato pagato molto caro e Sanchez sia stato pagato per tornare dopo che l’anno precedente era stato pagato per andar via. L’Inter è forte, ma non è la più forte, dico solo questo».