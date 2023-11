Visnadi: «Inter, nel gioco c’è il marchio di Inzaghi! Atalanta test»

Visnadi vede molto di Inzaghi nell’Inter prima in classifica dopo dieci giornate di Serie A. Per il giornalista la partita di dopodomani a Bergamo con l’Atalanta sarà un test per capire ulteriori segnali dati dalla capolista.

IL VALORE – Gianni Visnadi, in collegamento durante Radio Radio – Lo Sport, parla di Atalanta-Inter e di cosa significhi per entrambe: «Sicuramente è un test importante per tutte e due. Dobbiamo anche capire l’Atalanta quanto vale, se può insidiare il quarto posto visto che è a mezzo servizio da inizio stagione. Ha ancora delle carte importanti da giocare, però quando ha giocato con la Juventus ha pareggiato e con la Lazio ha perso. È un test soprattutto per l’Atalanta, l’Inter a Bergamo può vincere perché può farlo ovunque ma può anche perdere perché rischia. Non credo perderà, ma l’Inter attacca e non si scopre. Non è il calcio speculativo di José Mourinho o Massimiliano Allegri, è un calcio propositivo con oculatezza. Vedi il primo tempo col Torino, dove soffre e non gioca bene ma poi alza il piede sull’acceleratore. È il marchio di Simone Inzaghi, che ha dato un’impronta: c’è la sua firma. Gianluca Scamacca? L’Inter lo voleva con Marcus Thuram, non al suo posto. Poi è arrivato Marko Arnautovic».