Atalanta-Inter, da Inzaghi un pensiero chiaro sulla formazione – Sky

Prosegue l’avvicinamento ad Atalanta-Inter e al ritorno in campo, dopo non aver avuto impegni infrasettimanali in questi giorni. Inzaghi, spiega Sky Sport, ha un’idea come formazione che dovrà valutare ulteriormente da qui alle 18 di sabato.

LE SCELTE – Per Atalanta-Inter ci sono sei giorni di recupero dalla precedente partita, quella vinta 1-0 contro la Roma. Un quasi inedito in stagione, visto che (soste escluse) non succedeva da due mesi quando ce ne furono altrettanti fra lo 0-2 di Cagliari e il 4-0 alla Fiorentina. Simone Inzaghi, ripresi gli allenamenti martedì, ha guidato la squadra stamattina. Si prosegue domani, poi sabato mattina le ultime valutazioni in vista di Atalanta-Inter, il cui fischio d’inizio è previsto alle 18 di sabato. Che, stando a Matteo Barzaghi di Sky Sport, non si discosteranno particolarmente dalla gara di domenica. Questo perché c’è stata una settimana di lavoro, con la possibilità di far lavorare i giocatori. Le scelte di Inzaghi al Gewiss Stadium andranno quindi sulla continuità, ripartendo dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Ci sono ancora quarantotto ore da qui ad Atalanta-Inter, ma la forte sensazione è che alla fine sarà confermata la stessa formazione che ha iniziato la partita contro la Roma.