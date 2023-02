Vieri: «Lukaku con Conte sarebbe dominante anche in Inghilterra»

Nella notte delle conferme per il Napoli di Victor Osimhen, Christian Vieri torna a parlare sulla BoboTV di Romelu Lukaku e dei problemi di questa stagione dell’attaccante dell’Inter.

DIFFERENZE – Victor Osimhen vive la stagione di grazia, Romelu Lukaku quella opposta, sia da un punto di vista realizzativo che fisico. L’ex calciatore dell’Inter Christian Vieri è intervenuto così dalla BoboTV sull’attaccante: «Lukaku a differenza di Osimhen è molto pesante. Due anni fa è stato dominante in Italia con Antonio Conte. Il belga gioca bene in Italia e secondo me farebbe lo stesso in Inghilterra con il tecnico salentino. In questa stagione senza di lui sta facendo infatti fatica a trovare la forma fisica. Osimhen è diverso, è più leggero dell’attaccante dell’Inter».