Vieri: «Inter male e sempre allo stesso passo! Skriniar? Era da vendere»

Vieri contesta le parole nel post partita di Inzaghi, che ha visto la miglior Inter della stagione con la Roma. Alla Bobo TV l’ex attaccante critica anche il rendimento di Skriniar.

TUTTO SBAGLIATO – Christian Vieri se la prende con Simone Inzaghi: «Ha detto che è stata la miglior partita dell’Inter, non sono d’accordo. È tutto l’anno che vediamo l’Inter lenta, lo diciamo sempre. Sono in difficoltà, c’è poco da fare: secondo me fisicamente fanno fatica. Vedendoli in campo vanno sempre allo stesso ritmo, dall’inizio alla fine. Una partita brutta ha fatto, non doveva vincerla la Roma perché ha difeso compatta ma doveva finire 1-1. L’Inter è tutto l’anno che gioca male e va sempre allo stesso passo. Mai una volta che venti minuti-mezz’ora dove vanno: sempre alla stessa maniera, fanno fatica anche a uscire da dietro. Troppi errori: penso sempre una cosa, dall’esperienza di quando giocavo, che se non stai bene fisicamente fai fatica a fare tutto. Secondo me è intanto un problema fisico, perché in questi due anni ha giocato un gran calcio ed è la squadra più forte del campionato. Però dall’inizio dell’anno va in difficoltà».

I SINGOLI – Vieri prosegue: «Federico Dimarco è quello che sta meglio di tutti, è frizzantino e arriva a tirare e chiudere l’azione. Robin Gosens c’è ma è come se non sia mai stato all’Inter: ha fatto pochissimi minuti. Nessuna squadra in Italia può dire di no a offerte come quelle arrivate per Milan Skriniar. Lo si dava via, incassava e prendeva un altro. Devi venderlo non perché scarso, ma perché puoi prendere soldi e comprare uno alla metà. Più di così cosa vuoi? L’Inter non può permettersi di tenere certi giocatori, è sotto di centocinquanta milioni e deve pensare al bilancio. Ma se ad Alexis Sanchez dai soldi per andare via…»