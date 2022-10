Bagatta: «Inter, non aver preso Dybala che errore! Occasione persa»

Ospite a Sportitalia, oltre a Cristian Brocchi (vedi articolo), c’era anche Guido Bagatta. Il giornalista e conduttore televisivo ha parlato riguardo i motivi dietro la situazione dell’Inter.

DEBITI IMPORTANTI – Le parole di Guido Bagatta sulle occasioni perse dall’Inter: «Hanno perso Perisic a zero, un fenomeno che l’anno scorso ha fatto la differenza. Hanno ripreso Lukaku che si è subito rotto e l’attacco ora è lo stesso dello scorso anno senza Sanchez. L’errore più grande però è non aver preso Dybala. La Joya ha preso in mano il gioco della Roma. Mourinho gli ha lasciato i pedali, le marce e il volante e ora Dybala fa quello che vuole e lo fa bene. C’è qualcosa che non torna nella gestione di questo mercato estivo. I debiti che hanno devono essere parecchio importanti».