Toni: «Inter, un gol contro la Roma fa riflettere. Distanza dal Barcellona»

L’Inter oggi giocherà col Barcellona e secondo Toni la squadra di Inzaghi parte sfavorita. L’ex attaccante, nel corso del programma Supertele su DAZN, critica uno dei due gol subiti contro la Roma sabato.

GLI ERRORI – Da Luca Toni un’analisi tattica sulle difficoltà attuali: «La difesa dell’Inter si apre molto, fa giocare gli esterni che sono molto alti. Il problema è che certe volte giocatori come Hakan Calhanoglu fanno un passaggio in orizzontale, che non si deve fare, e la difesa va in difficoltà. Poi perde sicurezza. Prendere gol su un calcio piazzato come quello con la Roma fa riflettere, perché era una forza dell’Inter. Distanza col Barcellona? Secondo me sì».