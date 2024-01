VIDEO – Dimarco torna capo ultrà dell’Inter: megafono in mano e cori!

L’Inter festeggia la vittoria della Supercoppa Italiana capitanata da un Dimarco versione ultrà. Si sblocca il ricordo del megafono in mano dopo aver battuto il Milan in semifinale di Champions League.

FESTEGGIAMENTI – L’Inter colleziona un altro importante successo, battendo il Napoli in finale di Supercoppa Italiana, e a Riyadh parte una grande festa, con a capo – fra i tanti – Federico Dimarco. I calciatori di Simone Inzaghi hanno voluto, sin dal momento del gol di Lautaro Martinez, i tanti spettatori nerazzurri partiti da Milano per assistere al torneo tenutosi in Arabia Saudita. I festeggiamenti sono iniziati sotto la Curva destinata ai tifosi dell’Inter nel momento del vantaggio, verso lo scadere, e sono proseguiti sempre lì al triplice fischio. Ma il pubblico nerazzurro è stato coinvolto, addirittura, anche in occasione della consegna del trofeo della Supercoppa Italiana.

DÉJÀ VU – I festeggiamenti della squadra di Inzaghi sono proseguiti a lungo e hanno visto protagonista soprattutto Federico Dimarco, uno dei tifosi in campo di questa Inter. Il laterale nerazzurro ha impugnato il megafono, proprio come fatto lo scorso anno in occasione della qualificazione alla finale di Champions League, e ha fatto partire i cori.

Il calciatore, come si vede nel video pubblicato sui canali ufficiali, si è trasformato in un capo ultrà dell’Inter, provocando un déjà vu ai tifosi nerazzurri. Questa volta, a differenza di quanto accaduto dopo aver battuto il Milan in Champions League, i cori cantati da Dimarco sono dedicati solo ed esclusivamente ai colori che ama. Puntualizzazione importante, onde evitare inutili polemiche e assurdi risentimenti.