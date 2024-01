Moviola Napoli-Inter: secondo giallo Simeone, c’è pure da discutere?

Napoli-Inter ha avuto Rapuano come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di Supercoppa Italiana 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Rimini, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Antonio Rapuano voto 6. Non supera proprio l’esame a pieni voti, ma chi vuol far passare come al solito una narrativa diversa dalla realtà lo sta ingiustamente massacrando. Rischia il cartellino giallo Hakan Calhanoglu al 28′, per un fallo su Jens Cajuste dopo averne fatto un altro poco prima. Idem Giovanni Di Lorenzo su Francesco Acerbi al 35′. Fuorigioco evidente di Marcus Thuram al 38′, inutile il suo assist per il gol annullato a Lautaro Martinez. Il primo cartellino arriva al 42′, Amir Rrahmani per un fallo su Lautaro Martinez. E subito dopo lo prende (aveva finito i bonus) anche Calhanoglu fermando Khvicha Kvaratskhelia: giallo inevitabile.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Proprio Calhanoglu, in quanto già ammonito, non può fermare Giovanni Simeone al 47′: ci pensa Stefan de Vrij, ancora un cartellino. Quello che stride nella direzione di Rapuano è che inizia tranquillo, poi però tira fuori il giallo quasi ogni intervento. Ne fa le spese Nicolò Barella, al 55′ per un intervento su Cajuste dove prende anche il pallone. Ma la sensazione è che l’ammonizione (pesante, era diffidato) sia più per le successive proteste. Sull’azione seguente Simeone ferma Calhanoglu da dietro senza possibilità di giocare il pallone: non può non essere giallo. Come non può non essere secondo giallo, e quindi rosso, sul pestone di Simeone ad Acerbi all’ora di gioco: è sanzione codificata. A un quarto d’ora dal termine cade Lautaro Martinez in area appena toccato da Leo Ostigard: non c’è nulla. Recupero aumentato di ben tre minuti fra gol, esultanza e cambio.