Saccani: «Simeone? Giuste le due ammonizioni! Spiego»

Saccani ha fatto la moviola di Napoli-Inter soffermandosi sulle due ammonizioni a Simeone, con la prima al centro di diverse polemiche da parte degli azzurri.

GIUSTE – Saccani commenta così le due ammonizioni a Simeone: «Simeone? Per me le due ammonizioni sono giuste. Delle due si può discutere sulla prima, di certo non la seconda. Anche se secondo me, dal punto di vista regolamentare ci sta. Una ripartenza di Calhanoglu che ha preso il tempo. Stiamo discutendo del niente. Metro arbitrale di Rapuano? Avrebbe potuto solo anticipare l’ammonizione di Calhanoglu, per il resto le condivido tutte. Anzi, avrebbe potuto ammonire anche Mario Rui per protesta plateale ed ingiustificata». Le sue parole a Calcio Totale su Rai Sport