Ventola: «Inter, colpe a Gagliardini e Asllani? No, atteggiamento sbagliato!»

Nel valutare le scelte dalla panchina di Inzaghi in Monza-Inter si è evidenziato un apporto inutile dai cambi, fra cui oltre a Lukaku anche Gagliardini e Asllani. Da Bobo TV, Ventola se la prende soprattutto con la gestione del tecnico.

BISOGNAVA TENERLA – Nicola Ventola prova a capire cosa non ha funzionato nel finale di Monza-Inter, arbitro a parte: «I cambi dei centrocampisti, infortuni o non infortuni, fanno diventare l’attaccante fondamentale. In una partita dove non riesci a reggere l’attaccante diventa fondamentale, ti fa tenere palla. Poi ci sono stati errori tattici clamorosi, con giocatori che rimanevano soli. Non riesco a spiegarmi dopo pochi giorni una prestazione così, di testa l’atteggiamento è stato quello della Juventus. Anche andare a perdere tempo alla bandierina… sono cambiati i tempi, non è mentalità di una squadra che ambisce alla grandezza. L’attaccante deve aiutare, non solo Romelu Lukaku, ma qui deve fare qualcosa l’allenatore. Danno la colpa a quei poverini che entrano ogni tanto, come Roberto Gagliardini o Kristjan Asllani, ma non c’entrano niente questi ragazzi. È tutto l’atteggiamento dell’Inter che era sbagliato».