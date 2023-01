Agresti: «Inter, Inzaghi insiste sugli stessi cambi. Stop Calhanoglu non grave ma…»

Agresti valuta i cambi effettuati da Inzaghi nel corso di Monza-Inter. Poi cerca di capire cosa non ha funzionato per i nerazzurri e si sofferma sull’infortunio di Calhanoglu. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista nel corso di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva.

ASSENZA – Stefano Agresti parla di Monza-Inter. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista afferma: «I cambi di Simone Inzaghi? I due che ha fatto a centrocampo nella partita contro il Monza sono stati obbligati perché due giocatori si sono fatti male. Hakan Calhanoglu (vedi articolo) rischia addirittura di saltare la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il suo infortunio non è niente di grave ma non è neanche irrilevante dal punto di rientrare in tempi brevi. Quella sarebbe un’assenza importante anche in Coppa, ecco perché si cerca di accelerare ritorno di Marcelo Brozovic. Le sostituzioni di Inzaghi nell’ultima partita non hanno avuto l’effetto sperato. Secondo me perché insistono sempre sugli stessi calciatori. Poi, le entrate in campo di Romelu Lukaku e di Denzel Dumfries sono state estremamente negative, due prestazioni non all’altezza». Questo il pensiero espresso da Agresti nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”.