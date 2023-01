Inter-Parma, la Coppa Italia per voltare pagina dopo lo scippo di Monza

Inter-Parma è la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 21 al Meazza si riparte a tre giorni dalla sciagurata direzione di gara di Sacchi a Monza, costata due punti pesantissimi.

NUOVO TROFEO – Inter-Parma segna l’inizio del tentativo di difesa della Coppa Italia da parte della squadra di Simone Inzaghi. Dopo averla alzata a Roma lo scorso 11 maggio, battendo 2-4 ai tempi supplementari la Juventus in finale, si riparte con l’obiettivo di bissare quel successo. Avviene dopo lo scippo di Monza, la disastrosa scelta di Juan Luca Sacchi di fischiare prima che segnasse Francesco Acerbi negando un gol validissimo. Più che pensare a “bissare quel successo”, dunque, l’obiettivo immediato è voltare pagina e riprendere la corsa. Perché la stagione non ammette più di voltarsi indietro e pensare a cosa è stato. Il fatto che l’avversario sia di Serie B non deve essere il segnale di una passeggiata: va affrontato.

FORMAZIONE RIMANEGGIATA – L’Inter si avvicina alla partita col Parma con la solita lunga serie di assenti. In questo inizio di 2023, pur essendo appena al 10 gennaio, sono fioccati gli infortuni. Dopo Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella si è fermato di nuovo Romelu Lukaku, per un’infiammazione al ginocchio da valutare. E si è stirato Samir Handanovic, che pure non gioca da cento giorni. Scontato che Inzaghi dia una maglia da titolare a Joaquin Correa, chiamato per l’ennesima volta a riscattare una stagione finora imbarazzante. Stesso discorso per altri come Roberto Gagliardini. Il Parma non gioca dal 26 dicembre e ritrova Gianluigi Buffon, fuori dall’1 ottobre per infortunio (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Parma: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).