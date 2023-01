Marelli: «Monza-Inter, Sacchi sul gol svista evidente! Ha visto spinta»

Continuano le polemiche sull’arbitraggio di Sacchi in Monza-Inter, visto l’errore costato di fatto due punti. Marelli, nel corso di Supertele su DAZN, se la prende col fatto che sia stato troppo frettoloso.

MOLTO MALE – Luca Marelli valuta cosa non ha funzionato con Juan Luca Sacchi in Monza-Inter: «Timing è la parola da utilizzare. È mancato il timing a Sacchi, che doveva aspettare un secondo per permettere al VAR di intervenire su una svista evidente. Sacchi ha visto una spinta di Roberto Gagliardini su Pablo Marì, che è inciampato su Armando Izzo. Si sono ostacolati due compagni di squadra, si doveva lasciar correre semplicemente. Il VAR Paolo Silvio Mazzoleni non poteva farci nulla, perché il pallone non era uscito. Tanto è vero che il check non c’è stato. Il rigore chiesto dal Monza a inizio partita? È uno di quegli episodi sui quali vale l’impressione del campo. C’è un contatto, Patrick Ciurria e Francesco Acerbi erano quasi fermi, Sacchi è in posizione perfetta e lo valuta. Siamo molto al limite: se l’avesse fischiato non avrebbe commesso un rigore».