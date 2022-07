Vanni: «Sanchez, contratto inconcepibile. Era che non esiste più»

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha commentato la situazione legata al contratto di Alexis Sanchez con l’Inter. Un ingaggio pesante, testimone – come commenta il giornalista sul suo profilo Twitter ufficiale – di un’era che non esiste più.

INCONCEPIBILE – Alexis Sanchez e un contratto pesantissimo per le casse dell’Inter. Che ancora non ha trovato l’accordo per svincolare il giocatore e convincerlo ad accettare una nuova destinazione per il suo futuro. Il giornalista Franco Vanni ha commentato la situazione in questo modo: “Come un fossile, il contratto di Alexis Sanchez testimonia un’epoca che non esiste più. Sono passati tre anni da quando arrivò in prestito alla Pinetina, ma sembra un’era geologica: nella Serie A post Covid è inconcepibile che un panchinaro guadagni 7 milioni a stagione“.