L’Inter con Casadei non vuole commettere l’errore fatto con Zaniolo

L’Inter potrebbe salutare Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 piace al Chelsea fortemente con la squadra inglese che ha offerto 7/8 milioni. Ma occhio.

PASSATO – Dagli errori del passato si impara e si cerca di non ripeterli più nel futuro. Nel passato infatti, nell’affare Nainggolan con la Roma, l’Inter inserì Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 ora è un punto fermo della Roma con l’Inter che non si è tenuta il diritto di recompra. Un errore che i nerazzurri non vogliono ripetere, soprattutto coi giovanissimi talenti prodotti dal settore giovanile. Ed ecco perché la trattativa con il Chelsea per Casadei potrebbe saltare. Il diritto di recompra come spiega Sky Sport è quasi impossibile da inserire e dunque occhio al no dei nerazzurri che non vogliono gettare alle ortiche chi ha stupito in Primavera e che è pronto ad esplodere.