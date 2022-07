Inter-Lione, Inzaghi e le prove generali a poco dall’inizio della Serie A

L’Inter domani gioca contro il Lione una nuova amichevole con i nerazzurri che vogliono mettere altra benzina nelle gambe. Inzaghi avrà tutti a disposizione e potrà fare le prove generali.

PROVE – Tra due settimane si comincia ufficialmente. L’Inter apre la sua stagione contro il Lecce in trasferta il 13 agosto e domani ci sarà la penultima amichevole ufficiale contro il Lione. Inzaghi contro i francesi comincerà a fare tutte le prove generali in vista dell’impegno contro i giallorossi e avrà tutti a disposizione. Si rivedrà anche Milan Skriniar magari a comporre il terzetto difensivo titolare dopo tanti esperimenti dovuti al ritardo dei nazionali. Il Lione è sicuramente più avanti di condizione visto che settimana prossima comincia la sua stagione in Ligue 1. E questo non può che essere un bene per l’Inter. Vedremo le scelte, sicuramente durante la partita ci sarà spazio per tutti con Inzaghi che vuole però vedere la sua. squadra funzionare.