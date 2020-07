Valentino Lazaro, altra panchina: niente opportunitÃ  col Tottenham?

Valentino Lazaro, altra panchina: niente opportunità col Tottenham?

Condividi questo articolo

Nella sfida tra il Newcastle e il Tottenham allenato da José Mourinho, Valentino Lazaro – esterno dei bianconeri in prestito dall’Inter – partirà di nuovo dalla panchina.

DI NUOVO FUORI – Dopo essere partito dalla panchina ed essere entrato soltanto all’87’ nella scorsa sfida – persa per 2-1 – dal Newcastle contro il Watford, Valentino Lazaro non sarà nella formazione titolare nemmeno questa sera, contro il Tottenham di José Mourinho. L’esterno austriaco, in prestito dall’Inter, si accomoderà infatti in panchina, anche se non è da escludersi che il tecnico possa dargli un’opportunità a gara in corso considerato anche il ritmo serrato delle partite che si stanno disputando.