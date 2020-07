Eriksen, contro la SPAL occasione da titolare? La probabile Inter di Conte

Domani alle 21.45 l’Inter di Conte affronterà la SPAL guidata da Di Biagio. Dopo essere partito dalla panchina contro Hellas Verona e Torino il dubbio è sulla presenza o meno da titolare per Eriksen

RITORNO – Borja Valero o Christian Eriksen? Questo il dubbio principale di Antonio Conte (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa) viste le scelte praticamente obbligate negli altri ruoli causa infortuni e squalifiche. Al momento – dopo due panchine consecutive e soli 8 minuti giocati – il favorito è il danese chiamato a riscattarsi dopo le ultime prestazioni opache. Per Borja Valero quindi un turno di riposo con la sfida di domenica sera contro la Roma nel mirino.

ALTRI RUOLI – In attacco, causa lo stop di Romelu Lukaku, spazio ancora a Lautaro Martinez con Alexis Sanchez. Sulle fasce torna Antonio Candreva a destra con Cristiano Biraghi a sinistra. In mezzo Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini (Barella e Vecino out, ndr). In difesa torna Milan Skriniar causa squalifica di Diego Godin.