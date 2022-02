UEFA, altra decisione: «Squadre russe e ucraine in campo neutro»

Il Comitato Esecutivo UEFA tenuto oggi, oltre ad aver deciso di cambiare la sede della finale di Champions League (vedi QUI), ha anche preso un’altra decisione legata alle squadre russe e ucraine impegnate in Europa.

ALTRA DECISIONE – Altra decisione UEFA, non solo il cambio sede per la finale di Champions League. Nella riunione odierna il Comitato Esecutivo ha anche deciso che i club e le nazionali russe e ucraine impegnate in competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso.

Fonte: uefa.com