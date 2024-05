Sassuolo-Inter, Lautaro Martinez flop. Ma non è il peggiore – CdS

Sassuolo-Inter finisce con il risultato di 1-0 e segna la seconda sconfitta in campionato dell’armata campione d’Italia. Stecca ancora Lautaro Martinez, ma non è il peggiore. Le pagelle del Corriere dello Sport.

PAGELLE – Lautaro Martinez delude ancora in Sassuolo–Inter, che finisce 1-0, continuando il suo periodo senza gol che dura dal 28 febbraio con l’Atalanta. Altra partita senza segnare, ma soprattutto senza incidere sul gioco nerazzurro. Gli viene annullato il gol dell’1-1 a fine primo tempo e non riesce più a tirare in porta. 5 per l’argentino, così come per Marko Arnautovic, che entra e si fa fischiare due volte il fuorigioco. Gli unici highlights della sua partita insufficiente. Insufficienti anche Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Benjamin Pavard e Alexis Sanchez, ma con il massimo voto: 5.5. Stessi voti per Tajon Buchanan, che non cambia ritmo, Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Carlos Augusto. Davy Klaassen, entrato a gara in corso, è un vero e proprio fantasma e si prende un netto 5. Peggio fa Denzel Dumfries con il suo regalo solo da scartare. Prima provoca il gol del Sassuolo, poi si mangia il possibile gol dell’1-1 sulla palla di Asllani. Nettamente il peggiore in campo secondo il Corriere dello Sport con 4.5. Bene Juan Cuadrado, che tocca il 6.5 grazie ai suoi dribbling. Simone Inzaghi viene bocciato, solo 5.5 per il piacentino.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia