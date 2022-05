Tudor: «Milan per l’obiettivo Scudetto, noi abbiamo i nostri». L’Inter spera

Igor Tudor, in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Milan, ha voluto ribadire l’importanza della gara. Non solo per i rossoneri ma anche per scaligeri. L’Inter guarderà interessata sperando in un passo falso dei cugini

L’INTER OSSERVA E SPERA − Tudor ha presentato la gara tra Verona e Milan. Rossoneri che scenderanno in campo a -1 dalla vetta al momento occupata dalla squadra di Inzaghi: «Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan punta allo Scudetto, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere e giocheremo esclusivamente in quest’ottica, per noi stessi. Sarà molto dura e dovremo essere altrettanto bravi e motivati. Il Milan ha fatto un lavoro straordinario a livello di Club e di guida tecnica, faccio i complimenti a Pioli».