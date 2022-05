La Lazio vince nel segno di Luis Alberto: Sampdoria KO all’Olimpico

Lazio-Sampdoria 2-0. La squadra di Sarri vince agevolmente contro i bluerchiati grazie ad un grande Luis Alberto: un assist e un gol. I biancocelesti si confermano al quinto posto in classifica

LAZIO FACILE − All’Olimpico Lazio e Sampdoria giocano rispettivamente per la lotta all’Europa League e per non retrocedere. La squadra di Maurizio Sarri parte forte con un Luis Alberto in grande spolvero. Sua la prima occasione della partita al minuto 12, bravo Audero a distendersi e a dire di no allo spagnolo. Otto minuti più tardi si affaccia in avanti la Sampdoria che costruisce una buona ripartenza finalizzata da Thorsby con un colpo di testa non molto preciso. Nel finale di primo tempo, i biancocelesti passano in vantaggio: Luis Alberto pennella dalla destra un calcio da fermo e precisa incornata di Patric. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: Lazio che fa la partita e Sampdoria che ci prova di rimessa. Al 59′, arriva il raddoppio laziale: Luis Alberto si mette in proprio, entra in area di rigore, dribbla due avversari più Audero e da due passi finalizza il 2-0. Dieci minuti più tardi prova a chiuderla Immobile che imbeccato ancora da Luis Alberto si fa bloccare da un ottimo intervento di Audero. Nel finale, sussulto d’orgoglio della Sampdoria che prova a riaprirla con Quagliarella ma bravo Strakosha a chiudere la porta.