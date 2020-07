Trevisani: “Lukaku contro la Roma? Non mi sbilancio. Ecco chi resta fuori”

Condividi questo articolo

Trevisani ha parlato delle gerarchie attuali nell’attacco dell’Inter, in vista della prossima partita contro la Roma. Romelu Lukaku è sulla via del recupero, ma il giornalista non si sbilancia sulla presenza da titolare del belga. Se ci fosse potrebbe pagare Lautaro Martinez

DUE MAGLIE PER TRE PUNTE – Ecco le dichiarazioni di Riccardo Trevisani durante “Fanta Show” su SkySport24: «Lukaku titolare contro la Roma? Io ancora non mi lancerei. Se saranno tutti a disposizione e qualcuno deve restare fuori, credo sarà Lautaro Martinez. Boga e gli accostamenti alle big? Per me Barrow è molto forte, ma di Boga sono innamorato da quando faceva panchina. Non lo mollo neanche adesso».