Godin-Skriniar, gerarchie diverse: Roma conferma? Inter, Conte garanzia

Godin è riuscito a risalire nelle gerarchie di Antonio Conte dopo una prima parte di stagione in grande difficoltà. Allo stesso tempo, il calo di Skriniar è sempre più evidente in tutti i ruoli della difesa a tre. Analizziamo le prospettive per l’Inter e le possibili scelte in vista della Roma

BALLOTTAGGIO IN DIFESA – La difesa dell’Inter ha vissuto un momento di grande difficoltà nella parte centrale della stagione e anche alla ripresa dopo il lockdown. Nelle ultimissime giornate, però, Diego Godin sembra aver invertito la tendenza negativa, mentre il gruppo ha ritrovato serenità: primi segnali contro Parma e Verona, poi ottima prova contro il Torino. Il centrale, dopo aver scontato la squalifica, reclama il posto da titolare nel big match contro la Roma, ma Milan Skriniar non vuole abdicare. Nonostante non abbia brillato nell’ultimo periodo, l’ex titolare vuole rispondere alle critiche sul campo. Non sarà facile, però, lasciare in panchina l’ex centrale dell’Atletico Madrid e Antonio Conte l’ha detto chiaramente: non guardia in faccia nessuno nelle sue scelte.