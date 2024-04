Trevisani: «Per l’Inter derby come una finale di Champions League!»

Milan-Inter vale la vittoria della Serie A. Ma Trevisani va anche oltre: secondo lui il derby di stasera è paragonabile a una finale di Champions League, per tutto quello che racchiude. Le sue parole da Sport Mediaset.

SERIE NEGATIVA – Stefano Pioli ha perso gli ultimi cinque derby e sa che se l’Inter dovesse fare sei sarebbe un’ulteriore onta. Riccardo Trevisani valuta l’avvicinamento lato rossonero, con la formazione a sorpresa: «Il Milan ha bucato tutti gli appuntamenti. Non mi dispiace l’idea di Rafael Leao che svaria per il reparto offensivo, mi sorprende che non giochi Samuel Chukwueze che è stato il migliore dell’ultimo periodo. Yunus Musah è la scelta per non lasciare gli spazi determinanti nel derby d’andata e contro la Roma. Pioli mi è sembrato sempre estremamente educato, oggi vuole che vada diversamente rispetto agli altri che sono stati disastrosi».

Milan-Inter: Trevisani aggiunge valore al derby

LA CAPOLISTA – Trevisani si sposta sull’Inter e sul rientrante Lautaro Martinez, pronto al derby dopo la squalifica contro il Cagliari: «Diciamo che ha sempre segnato contro il Milan. È partito tutto il girone d’andata al ritmo di un gol a partita, è calato come tutta l’Inter ma i numeri sono sempre impressionanti. Ha sempre marchiato, è sempre stato determinante. È l’uomo da cui l’Inter deve andare, anche se oggi non ci sono alternative e va con la formazione che giocherebbe se fosse in finale di Champions League. Oggi per l’Inter è come una finale di Champions League: se vince è campione d’Italia nel derby».