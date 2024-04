Milan-Inter, Pioli sorprende Inzaghi: azzardo o pretattica? La novità

Colpo di teatro di Stefano Pioli, che a poche ore da Milan-Inter sembra voler stravolgere la formazione rossonera. Tentativo di stupire Inzaghi o scelta tattica?

PREPARAZIONE – Simone Inzaghi e i suoi uomini sono a lavoro, impegnati nella rifinitura, a poche ore dall’atteso Milan-Inter. Da Appiano Gentile arrivano conferme su quelle che saranno le scelte dell’allenatore nerazzurro per il derby che potrebbe portare lo scudetto. Lo stesso non si potrebbe dire sul fronte rossonero, visto che Stefano Pioli sembra pronto a stupire con una novità che stravolge la sua classica formazione. In Milan-Inter, infatti, il mister parmigiano adotta una nuova scelta nel pacchetto offensivo.

Milan-Inter, Pioli vuole davvero stupire? Ecco come ci prova

NOVITÀ – Sarà davvero una novità azzardata per cercare di stupire Inzaghi o semplice pretattica con l’intento di destabilizzare la squadra nerazzurra? Per ora questo non è dato saperlo, Quel che è certo è che dai rumors sulle scelte di Pioli spunta l’intenzione di lasciare in panchina Oliver Giroud, dato da giorni titolare certo. Al suo posto giocherà Rafel Leao, come unico centravanti nel 4-2-3-1 di Pioli. Per Milan-Inter, inoltre, i rossoneri utilizzeranno Pulisic a sinistra: altra novità, pur essendo il suo ruolo, considerando che solitamente è posizionato a destra. Lì, come esterno, ci sarà invece Musah.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisc; Leao.