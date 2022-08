Tracollo Volendam! Giornataccia per i due prestiti Inter, Stankovic in primis

Il Volendam dei due prestiti Inter, Stankovic e Oristanio, ha perso malamente in casa contro il Nijmegen. Per il centrocampista, ingresso nella ripresa

BATOSTA − Il Volendam ha perso per 4-1 in casa contro il Nijmegen. Giornataccia per il baby portiere di proprietà dell’Inter, Filip Stankovic, che ha subito un brutto poker. Volendam che era partito peraltro bene grazie alla rete dell’1-0 firmata da van Mieghem. Poi uno-due letale degli ospiti siglato Tavsan e Tannane. Nel finale di partita, in gol anche Duelund e Bruijn. In campo dal 59′ anche Gaetanio Oristanio. Un solo punto in due partite per il neopromosso Volendam in Eredivisie.