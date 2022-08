Pardo: «Inter, Lukaku in Serie A ha un peso clamoroso! Solo un’incognita»

Inter e Milan ieri hanno esordito in campionato rispettivamente contro Lecce e Udinese ottenendo i 3 punti. Pardo non si sbilancia sulle due milanesi ma mette Lukaku in cima alla lista dei fattori che possono fare la differenza. Di seguito le sue dichiarazioni a Tutti Convocati, su Radio Sportiva

NO VERDETTI – L’Inter e il Milan tornano a darsi battaglia a distanza, in attesa del derby del 3 settembre. Secondo Pierluigi Pardo, non è corretto dare verdetti: «Chi ha vinto il derby dell’esordio tra Inter e Milan? Tutte e due, francamente dare un verdetto mi sembra presto. Se facciamo un discorso in prospettiva, partendo dal fatto che fino al 31 agosto di cose ne possono succedere e il Napoli ne è la prova più clamorosa, i conti si fanno alla fine. Io sul Milan non condivido il catastrofismo nel senso che ha gestito male i rinnovi a giugno ma l’intelaiatura della squadra era molto buona e ha aggiunto De Ketelaere».

EQUILIBRIO – Pardo prosegue parlando della diversa comunicazione post partita di Stefano Pioli e Simone Inzaghi: «La comunicazione è diversa tra Pioli e Inzaghi, diciamo che un po’ perché c’è stata questa vittoria che ha dato al Milan una spinta. Sicuramente si è un po’ riequilibrato quel rapporto dell’opinione pubblica che c’era, cioè l’idea che l’Inter fosse più forte del Milan. I rossoneri hanno dimostrato che non è così».

SOLO UN’INCOGNITA – Prosegue Pardo: «Detto questo per me l’Inter è fortissima e Lukaku è una differenza troppo grande per non tenerne conto. Anche in una partita non proprio brillante il suo peso è stato enorme. Io penso che abbia un peso per la dimensione del calcio italiano veramente clamoroso. Sicuramente c’è una piccola incognita rispetto al fatto che l’anno scorso ha fallito».