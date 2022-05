Totti: «Scudetto? Dicevo Inter, ora tutto in mano al Milan. Dybala-Roma…»

Francesco Totti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento dedicato a Padel, ha detto la sua sulla corsa Scudetto con Inter e Milan protagoniste. Piccolo retroscena di mercato su Dybala

SCUDETTO E DYBALA − Per Totti, destino in mano al Milan in ottica titolo. Poi una considerazione su Dybala: «Adesso sta tutto nelle mani del Milan perché gli basta un punto, difficilmente lo perderà. Due settimane fa dicevo l’Inter ma il passo falso di Bologna ha cambiato totalmente il destino del campionato. Ora vedremo se il Milan ce la farà domenica a Sassuolo. Dybala? Lunedì lo incontro, speriamo di portarlo a Roma. Cercherò di mettergli in testa qualcosa».