Argentina, diramata la lista dei convocati anti Italia: presenti due dell’Inter

L’Inter si appresta a giocare l’ultima giornata di campionato ancora in lotta per lo Scudetto. Dopo l’appuntamento di domenica i nerazzurri andranno con le proprie nazionali. Poco fa l’Argentina ha svelato i suoi convocati per il match contro l’Italia dove ci sono due interisti

CONVOCAZIONE – Nella lista del CT dell’Argentina Scaloni presenti sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa. I due attaccanti dell’Inter dunque saranno prossimi avversari dell’Italia in vista del match del 1°giugno a Wembley.

#SelecciónMayor El entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina definitiva de futbolistas para el viaje a Europa. 📝 https://t.co/kyFSe4qJSP pic.twitter.com/0JyQyjzewv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 20, 2022

Lautaro Martinez e Correa sono stati confermati dopo la pre-selezione di alcuni giorni fa.