Perisic, Chelsea e Juventus attente ma l’Inter ha 2 carte ancora da giocare

Caso Perisic che si infittisce in casa Inter. C’è da capire se il rinnovo con i nerazzurri possa arrivare con 2 jolly ancora da giocare. Intanto Juventus e Chelsea sono alla finestra

JOLLY − Perisic all’Inter anche il prossimo anno? Futuro al momento difficile da pronosticare. Il laterale croato, nove gol e altrettanti assist in questa stagione, non ha ancora prolungato il suo contratto con il club nerazzurro. Il 30 giugno si avvicina e sia Juventus che Chelsea attendono speranzose di approfittarne. Tra Inter e Perisic c’è ancora distanza tra domanda e offerta: il giocatore vuole 6 milioni mentre il club offre 4 per due anni. Dopo la fine del campionato, ci sarà un summit decisivo. Come riporta Sport Mediaset, l’Inter ha però due jolly da giocare: uno sforzo economico per arrivare ad almeno 5 milioni e il prolungamento di un altro anno per Samir Handanovic.