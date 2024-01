Toni: «Se l’Inter non vincesse lo Scudetto sarebbe fallimento»

Luca Toni mette Simone Inzaghi su Dazn spalle al muro e crede che l’allenatore dell’Inter abbia un obbligo in questo campionato.

OBBLIGO – Luca Toni non transige dal finale di questa stagione: «L’anno scorso ha fatto un grande percorso in Champions League, ma in campionato non ha fatto bene Inzaghi. Quindi è chiaro che punta lo Scudetto, se non vincesse quest’anno sarebbe veramente un fallimento. Non vedo nessun’altra su quel livello. A proposito di centrocampisti mi impressiona Calhanoglu, in quel nuovo ruolo ha fatto fare la svolta a questa Inter. È un giocatore unico».