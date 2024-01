Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 16 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter lavora sui parametri zero in vista dell’estate. I nomi sul taccuino della dirigenza sono sempre due, ossia Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. La nuova idea per l’attacco però viene dal Genoa: Albert Gudmunsson. Obiettivo per l’estate, si pensa ad un’offerta ma c’è la concorrenza di Juventus e Roma.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Alexis Sanchez valuta più concretamente l’addio a gennaio dopo le ultime partite senza particolare minutaggio. Se anche in Arabia Saudita non cambierà nulla, ci potrebbero essere ulteriori evoluzioni. Rimane la stessa situazione per Stefano Sensi, per cui il Leicester è comunque interessato.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo.