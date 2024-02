Thuram versione ‘Ironman‘ si arrende. Prima dell’Inter senza – TS

‘Ironman‘ Marcus Thuram si è arreso all’infortunio subito in Inter-Atletico Madrid, per la prima volta nel weekend Simone Inzaghi dovrà fare a meno del francese. Numeri spaventosi scritti da Tuttosport.

MAI ASSENTE – 12 gol, 7 assist, 2 autogol causati, 4 rigori procurati: questo è Marcus Thuram nella stagione 2023-2024. Tikus ha giocato in versione ‘Ironman‘, non saltando nemmeno una partita. 2.398 minuti in campo, 34 presenze di 30 da titolare. Per la prima volta contro il Lecce l’Inter giocherà senza di lui in seguito all’infortunio subito con l’Atletico Madrid, ossia l’elongazione all’adduttore lungo della coscia destra. 10 giorni fuori per Thuram, che potrebbe tornare per la partita con il Bologna del 9 marzo. Lì proverà il suo stato di forma per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 13 marzo, vale a dire della settimana successiva. Al posto del numero 9 la responsabilità è tutta su due giocatori: Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, che ancora devono dimostrare di valere la maglia nerazzurra.

fonte: Tuttosport – Federico Masini